В Тюмени маршрутка въехала в магазин

Фото предоставлено КП

Менее часа назад в Тюмени в районе Дома Обороны произошло ДТП с участием маршрутного такси. Автобус съехал с дороги и врезался в здание магазина, серьезно повредив фасад.

Фото Никиты Шевцова

Фото Никиты Шевцова

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в 17.16 в районе дома 59 по улице Ямской. Автобус 62 маршрута перескочил через бордюр, дорожный знак, преодолел газон и остановился только после того, как уткнулся в здание дома, где расположен магазин одной из федеральных торговых сетей.

Фото предоставлено КП

Фото Никиты Шевцова

Водитель, мужчина 1963 года рождения, утверждает, что его подрезали на дороге. В то же время, по словам очевидцев, возможно, ему стало плохо за рулем. По предварительным данным ГИБДД, в аварии пострадали семь человек, все они находились в маршрутке. В числе пострадавших ребенок 2010 года рождения. На данный момент всем помощь оказывается на месте.

Фото предоставлено КП

На месте работают две бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Также пострадало помещение магазина. Обстоятельства происшествия выясняются.