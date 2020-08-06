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В Тюмени маршрутка въехала в магазин

Водитель утверждает, что его подрезали
Есен АбилькеновЕсенАбилькенов
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Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Менее часа назад в Тюмени в районе Дома Обороны произошло ДТП с участием маршрутного такси. Автобус съехал с дороги и врезался в здание магазина, серьезно повредив фасад.

Фото Никиты Шевцова

Фото Никиты Шевцова

Фото Никиты Шевцова

Фото Никиты Шевцова

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, инцидент произошел в 17.16 в районе дома 59 по улице Ямской. Автобус 62 маршрута перескочил через бордюр, дорожный знак, преодолел газон и остановился только после того, как уткнулся в здание дома, где расположен магазин одной из федеральных торговых сетей.

Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Фото Никиты Шевцова

Фото Никиты Шевцова

Водитель, мужчина 1963 года рождения, утверждает, что его подрезали на дороге. В то же время, по словам очевидцев, возможно, ему стало плохо за рулем. По предварительным данным ГИБДД, в аварии пострадали семь человек, все они находились в маршрутке. В числе пострадавших ребенок 2010 года рождения. На данный момент всем помощь оказывается на месте.

Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На месте работают две бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Также пострадало помещение магазина. Обстоятельства происшествия выясняются.

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