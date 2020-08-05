Водителю стало плохо: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:46:27+03:00

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В Тюмени вечером 5 августа автобус с пассажирами попал в ДТП с участием еще двух автомобилей. На улице Тобольский Тракт автобус № 130, следовавший по маршруту Каскара – Тюмень, врезался в попутно двигавшийся грузовик Howo, который, в свою очередь, догнал фургон «Газель». Впереди шедшие автомобили остановились перед светофором, когда произошло столкновение.

В аварии пострадали четыре человекаФото: Вадим Бегун

В момент аварии в автобусе было 11 пассажиров. В результате дорожного происшествия пострадали водитель автобуса и три пассажира. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, 35-летнему водителю автобуса стало плохо. Из-за своего самочувствия он не помнит, как произошла авария. Обстоятельства ДТП выясняются.

Движение по направлению со стороны Каскары в Тюмень из-за случившейся аварии затруднено. Движение осуществляется в реверсивном порядке. На помощь направлены автоинспекторы, которые регулируют проезд автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU