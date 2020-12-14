Ученые открыли неизвестный науке гриб, который растет на болоте под Тобольском

Можно ли есть этот гриб - покажет время Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Похоже, Тобольск становится эпицентром появления новых грибов. Иначе как объяснить, что спустя год после открытия крепидота тобольского биологи местной комплексной научной станции Уральского отделения РАН нашли ещё один гриб, доселе неизвестный науке. Грибок, кстати, пластинчатый: из той же «оперы», что моховики, подберезовики и белые.

Новый вид гриба обнаружили во время экспедиции на Кобякском болоте, которое находится в границах Тобольского и Вагайского районов Тюменской области. Участники экспедиции пробирались сквозь густые заросли ивняка, топкие болота, где их ждали находки редких видов грибов.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», на одном из таких участков, среди болотного мха и осоки, грибочки-то и нашли.

– Молекулярно-генетические исследования, которые проводились на базе лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, подтвердили видовую самостоятельность кобякских грибов, – рассказали в администрации.

Новый «болотный» гриб назвали Volvariella paludosa. В переводе с латинского – «вольвариелла болотная». Первая часть названия указывает на принадлежность гриба к роду вольвариелла, вторая – на условия его обитания. В соответствии с Международным кодексом ботанической номенклатуры, впервые описание вольвариеллы опубликовали в авторитетном микологическом журнале Persoonia. Благодаря чему гриб получил официальное научное название.

Страница из авторитетного микологического журнала Persoonia. Фото: скриншот

Так что же из себя представляет эта болотная вольвариелла? Это пластинчатый гриб средних размеров с серовато-белой шляпкой до 7 см в диаметре. Ножка гладкая, длиной до 8 см и толщиной около 1 см.

– В основании ножки есть мешковидная вольва (покрывало), часто скрытая в моховом покрове, – рассказывает научный сотрудник группы экологии живых организмов отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН Владимир Капитонов. – Пластинки с нижней стороны шляпки имеют розоватую окраску, в то время как у внешне сходных разновидностей мухоморов они белого цвета. Вольвариелла болотная – единственный из всех описанных видов, который встречается на болотах.

Владимир Капитонов рассказал о свойствах нового гриба Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Можно ли есть вольвариеллу болотную или нельзя – покажет время. Для того чтобы это понять, нужны дополнительный исследования. Хотя известно, что в роду вольвариелл есть съедобные грибы, а в некоторых странах Юго-Восточной Азии они даже культивируются в промышленных масштабах.

Но и это еще не всё… В 2020 году в Вагайском районе микологи собрали еще несколько грибных образцов, которые тоже могут стать новыми для науки видами. Чтобы подтвердить их «самостоятельность», ученые планируют провести молекулярно-генетические исследования, в том числе и за рубежом.