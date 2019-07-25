Под Тобольском обнаружен ранее неизвестный науке гриб

Удивительно, но даже в современном мире мы можем случайно наткнуться на что-то неизвестное и новое в самом обыкновенном лесу. Это произошло и с сотрудниками Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, которые обнаружили на Экотропе СИБУРА неизвестный ранее науке вид гриба. Новый вид получил название по месту нахождения образца – crepidotus tobolensis, или, по-русски, крепидот тобольский.

Фотографирование нового гриба. Фото: пресс-служба СИБУР

Представить себе этот гриб несложно – вы наверняка уже видели грибы с одной шляпкой, прикреплённой к дереву (боком или верхом). Однако учёные не смогли отнести образец ни к одному известных сегодня видов, когда детально изучали его при помощи светового микроскопа. Российские специалисты, в частности эксперты Ботанического института РАН в Санкт-Петербурге, также подтвердили, что гриб – абсолютно новый и неизвестный ранее науке. Самостоятельный статус вида и исключение возможности мутации доказало и молекулярно-генетическое изучение образца в Биологическом исследовательском центре Венгерской Академии наук.

Образцы неопределенного науке вида гриба учёные обнаружили во время изучения биоразнообразия района экотропы СИБУРа. Находка учёных заинтересовала биологов и журналистов международного микрологического издания Persoonia – именно там и состоялось первоописание нового для науки вида.

Страница из журнала Persoonia. Фото: скрин страницы журнала

Страница из журнала Persoonia. Фото: скрин страницы журнала

По словам директора Тобольской комплексной научной станции УрО РАН Игоря Ломакина, крепидот тобольский – самый красивый из всех видов крепидотов, по оценке видевших его исследователей.

– Гриб обнаружили на маршруте Экотропы «Жемчужины тобольской флоры», - рассказал «Комсомольской правде – Тюмень» Игорь Александрович. – За два последних года экологических проектов и исследований мы обнаружили на Экотропе новые для этой местности и для Тобольского района и Тюменской области находки краснокнижных растений – всего 12 видов. Это показывает, что природа Экотропы живет и развивается без признаков угнетения.

Фото нового гриба. Фото: пресс-служба СИБУР

СЛОВАРЬ «КП»

Крепидот (лат. Crepidotus) или крепидотус – род грибов семейства Крепидотовые (лат. Crepidotaceae). В настоящее время описано около 200 видов крепидотов, широко распространённых во всех регионах мира. В России известно около 10 видов.