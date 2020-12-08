«Как нам защищаться?»: Алёна Водонаева возмутилась задержанием волонтеров тюменского приюта «Лучший друг»

Алёна Водонаева репостнула публикацию тюменского приюта "Лучший друг", чтобы обратить внимание россиян на проблему волонтеров. Фото с личной страницы героя публикации в Instagram

Перед Всемирным днем волонтера в тюменский приют для животных «Лучший друг» нагрянула проверка. Пост об этом добровольцы разместили в соцсетях. Так о случившемся узнала общественность. Репост записи в своем Instagram сделала тюменка, популярный блогер и телеведущая Алёна Водонаева.

В своем посте «Лучший друг» подробно описывают ту ситуацию, которая произошла в приюте 4 декабря. Нежданно-негаданно, не известив заранее владелицу приюта, туда нагрянула прокурорская проверка. Волонтеры отказались открывать двери.

– Перед всемирным днем волонтера полицейские ОП-6 под руководством помощника прокурора ЦАО Тюмени Марии Утятниковой под видом проверки взломали ворота приюта «Лучший друг», скрутили и арестовали волонтеров, которых с помощью огромного количества добрых людей удалось вытащить только ночью. Их теперь ждет суд за неповиновение полиции. Мы наконец-то просмотрели и скачали видео с камер приюта и решили показать вам самое главное «Захват волонтеров приюта», – пишут волонтеры.

Позднее они узнали, что проверка была по поручению городской прокуратуры от 18 ноября 2020 года, но руководителя приюта специально не уведомили и не пригласили, как того требует закон. Кроме того, активистов оскорбило, что проведенная проверка была больше похожа на шоу: силовики некоторое время без объяснений сидели в машинах возле ворот приюта, ждали журналистов, а в это время один из полицейских якобы уже с инструментом в руках осматривал ворота, еще до того, как туда постучать.

Подробнее активисты описывают свое задержание в посте. Они также опубликовали три видео с камер наблюдения. На одной из записей зрителям представляется грустная картина: полицейские заходят в приют, заламывают руки волонтеру и выводят его, а его провожает взглядом мирно гулявший по двору пес и камера телевизионщиков.

Перед всемирным днем волонтера в тюменский приют для бездомных животных нагрянула прокурорская проверка. Скриншот из сторис тюменского приюта "Лучший друг" в Instagram

Приют попросил у общественности широкой огласки этого инцидента, они вопрошают: «Как нам защищаться от них?». Тюменцы делают репосты публикации и выражают слова поддержки в адрес «Лучшего друга».

– Приют «Лучший друг» дал моей семье возможность обрести чудесного компаньона! Сотрудники и волонтеры сопровождали курс лечения моей будущей собаки, ставили ее на ноги и возвращали ей силы. Только благодаря «Лучшему другу» мы теперь вместе, и старушка Игда счастлива. Я в ужасе от того, что произошло в пятницу, – написала одна из подписчиц волонтеров.

Чем закончится эта история, покажет время. Мы следим за развитием событий.