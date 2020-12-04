В тюменский приют для животных «Лучший друг» внезапно нагрянула проверка: ворота выломали, волонтеров забрали

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В тюменский приют для бездомных животных «Лучший друг» неожиданно нагрянула проверка. Представители органов прокуратуры, не известив заранее владелицу приюта, решили проконтролировать, что творится за его дверями. Волонтеры, которые в это время ухаживали за животными и которые не являются официальными представителями приюта, отказались впускать проверяющих.

– Обычно идут рядовые проверки, но сейчас это очень странно, – говорит владелица приюта Анна Москвина. – Когда я писала жалобы на живодеров, мне говорили, что в связи с постановлением правительства проверку провести пока невозможно. Хоть и было много доказательств. Когда приехал помощник прокурора, меня не было в приюте, поэтому я запретила волонтерам впускать проверяющих. Да и заранее о проверках никто не уведомил. Как положено по закону, пусть так и делают.

Скрин истории с аккаунту приюта "Лучший друг"

По словам Анны, женщина-проверяющая показала решение о проведении проверки, в котором есть седьмой пункт. В нем говорится о том, что владелицу должны были уведомить заранее. Однако никакой конкретики по телефону Анна не получила.

– Приехать по требованию я отказалась, не было возможности. Проникнуть без моего присутствия они не имели права, на это нужны веские причины, иначе это нарушение закона. Они сказали волонтерам, что сломают ворота и посадят всех, кто отказался их впускать, – продолжает свой рассказ Анна.

Со слов хозяйки приюта, всё закончилось тем, что ворота сломали, а добровольцев, которые не пускали силовиков, арестовали.

Скриншот из сториз

В пресс-службе УМВД по Тюменской области отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на прокуратуру. Официальный ответ от пресс-службы прокуратуры ожидается.