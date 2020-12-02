Закрасили лицо и справили нужду: в Тюмени вандалы надругались над граффити с изображением Децла

Вандалы испортили графити с изображением Децла. Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени неизвестные испортили стену с граффити с изображением Кирилла Толмацкого, всем известного под псевдонимом Децл. Вандалы закрасили лицо исполнителя черными чернилами, а также справили нужду на стену арт-памятника. Более того, испортили стенку, где написаны слова из строчек песни Децла,

По словам организаторов, даже на стенке со строчками из песен вандалы оставили свои "каракули". Фото: Светлана Ткачева

Напомним, памятник в честь артиста появился в Тюмени в июне 2019 в Восточном микрорайоне на улице Широтной, 32. Сама идея создания арт-объекта появилась после внезапной смерти исполнителя. Граффити появлялись во многих городах, а новый флешмоб оперативно добрался до Тюмени. Автором тюменского граффити Децла стал местный художник Влад Тахтаулов.

Ранее объект уже подвергался порче. В сентябре 2019 на стене с изображение Децла появились дырки и потертые полосы. Скорее всего, нанести такие повреждения мог грузовой автомобиль, который пытался припарковаться задним ходом и не рассчитал дистанцию.

О том, что арт-объект в очередной испорчен, в областной полиции знают. Однако кто «натворил делов» сказать пока не могут – хулиганов ищут. Тем временем, инициаторы проекта пообещали, что все обязательно исправят. Более того, сделают ещё лучше.

- Сделаем ещё круче! Все исправим, но на это нужно время! Люди с других городов ехали, чтобы увидеть в живую граффити! Пока мы рисовали, услышали много раз «спасибо» от обычных людей! Помню, когда оно только-только появилось, мужчины лет 30-40 подходили, фотографировались, улыбались и рассказывали детям, кто такой Кирилл Толмацкий... Один мужчина пришёл со свечкой, чтобы помянуть. Даже бабушки, проходящие мимо, не ворчали, а поддерживали наше дело, - говорит инициатор проекта Светлана Ткачева. – Мы хотели посвятить граффити Кириллу Толмацкому, так как выросли на его песнях, это было наше время.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Исполнителю стало плохо после выступления в местном кафе. Рэпер скончался от остановки сердца.

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