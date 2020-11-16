Тобольские активисты разрисовали 32 остановки, взяв за основу сюжет чертежной книги Семена Ремезова

Фото: Мария Волкова

Художники проектной мастерской «Цвет города» с июля по ноябрь 2020 разрисовали 32 остановочных комплекса в Тобольске. За основу авторы взяли сюжет чертежной книги Семена Ремезова, знаменитого тобольского архитектора, картографа и историка.

Так происходит создание шедевра. Фото: Мария Волкова.

– В 18-м веке Тобольск был вторым по значимости городом в России, через который проходил главный торговый путь на Восток – в Бухару и Китай. Уникальное смешение культур в то время очень вдохновило нас на создание нескольких сюжетных линий, которые отражены на готовых металлических листах, – рассказал руководитель проекта Дмитрий Зеленин. – В философском смысле остановка – это небольшая станция, одна из глав книги, которая с помощью рисунков показывает жителям, в каком уникальном историческом, месте они живут.

Один из примеров оформления остановки в стиле первой главы книги. Фото: Мария Волкова

Первая глава книги – «Великий речной путь». Покорение Сибири показано глазами путешественника: как он пробирается через бескрайние степи, видит полярные льды и дремучую тайгу. Любитель неизведанного проплывает на своем челне до Енисея и всё время видит вокруг себя невероятно красивую сибирскую природу и животных. Сквозь все рисунки негласно проходит образ волны, как водного пути.

Вторая глава, которая олицетворяет быт. Фото: Мария Волкова

Вторая глава книги показывает, как путешественник сходит со своего небольшого корабля и знакомится с культурой и бытом местных жителей. Его поражает многообразие узоров расшитых ковров и деревянная резьба домов, насколько великолепен простой домашний уют.

Варианты оформления остановок третьей главы. Фото: скриншот

От простого – к сложному. Третья глава погружает в сложное искусство сибирских костерезов, которые раньше занимались еще и шаманизмом. Рассказ-иллюстрация построен на косторезных работах Минсалима Тимергазеева, одного из самых известных тобольских кострезов.

По словам художницы Марии Волковой, к реализации проекта приступила творческая и ответственная команда, которая при создании мини–шедевров старалась передать анатомическую реалистичность персонажей.

Остановочные комплексы расположены в нижнем городе, где сейчас идет реставрация культурных объектов.