«У меня с детства была мечта работать полицейским»: силовик из Голышманово прошел в финал конкурса «Народный участковый»

Васильев Василий Юрьевич

В МВД России 1 ноября стартовал финальный этап юбилейного X Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой правдой». Голосование продлится до 10 ноября.

Победителем регионального этапа в Тюменской области стал майор Василий Васильев. Василий Юрьевич служит в должности участкового в Голышмановском районе Тюменской области. Его профессиональный стаж составляет 16 лет, а в должности участкового он 10 лет. Участковый уполномоченный имеет множество наград: медали «За отличие в службе» III степени, «За отличие в службе» II степени, благодарности от граждан.

Василий Юрьевич

Корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» удалось выйти на связь с участковым и задать ему несколько вопросов.

– Почему вы выбрали именно эту профессию?

– Не буду кривить душой, у меня с детства была мечта работать сотрудником полиции. И данная мечта сбылась.

– Сколько жителей, квартир или домов числится за вами?

– В настоящее время числится более пяти тысяч населения.

– Участковый отчитывается о проделанной работе перед населением? Если да, то каким образом?

– Обязательно. Официально за мной закреплено три населенных пункта. Согласно утвержденному графику района, один раз в год мы отчитываемся перед населением. В домах культуры собираются граждане. Заблаговременно выставляется объявление, в котором указанны время, дата и место собрания. На собрании мы отчитываемся о результатах проделанной работы, напоминаем, кто состоит на учете, а кто уже снят, доводим до сведения граждан оперативную обстановку, решаем наболевшие вопросы и проводим профилактику по разным вопросам.

– За столько лет службы испытываете ли вы страх перед вызовами? Или на такой работе чувства атрофируются?

– Ну что вам сказать, как такового чувства страха уже нет. Есть адреналин, потому что никогда не знаешь, чего ожидать.

– Какими качествами должен обладать человек, чтобы стать хорошим участковым?

– Необходимы человеческие качества. Возможно, раньше таких качеств у меня не было, но со временем, в результате работы, я научился понимать людей и входить в их положение. Нужно уметь выслушать человека и помочь ему либо советом, либо с юридической точки зрения, вплоть до возбуждения уголовного дела. Всё зависит от ситуации. У меня позиция: не посадить человека в тюрьму, а помочь, поставить на путь исправления. Человек должен знать, что его контролируют и не бросают одного.

Участковый из Голышманово

– Какая у вас была реакция, когда вы узнали, что будете представлять Тюменскую область на конкурсе?

– Естественно, как и у всех нормальных людей, реакция была положительная. Чувство гордости за свой отдел. Он у нас маленький, мы все друг друга знаем. Приятно, что наша работа сподвигла граждан проголосовать за меня. Я человек прямолинейный, скрывать не буду, мне очень приятно.

– Какое самое главное достижение для вас за годы службы?

– Я думаю, что это мой выход в финал конкурса «Народный участковый». Это значит, что я добился расположения граждан. Теперь есть желание работать еще лучше.

До 10 ноября каждый человек может проголосовать в интернете с помощью своих аккаунтов в социальных сетях за лучшего участкового на портале издательского дома «Комсомольская правда».

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