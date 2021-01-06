Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 159 и составило 24 306 человек.Всего зараженных: 24 306.Количество смертей: 207.Режим повышенной готовности: до 15 января 2021 года.По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 143 человека выздоровели (за весь период – 22847), три ребенка заболели (из общего числа заболевших), 10 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 9 124 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 207 пациентов с COVID-19.Какими стали тюменцы из-за пандемии коронавируса, рассказала стилист-имиджмейкер Нелли Рива. Она уверена: заболевание изменило стиль горожан.За последние сутки в России выявлено 24 217 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 445 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 055 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 308 601 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 59 951 летальный исход, выздоровели 2 685 723 человека.