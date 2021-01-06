Какими стали тюменцы из-за пандемии коронавируса, рассказала стилист-имиджмейкер Нелли Рива. Женщина уверена: заболевание изменило стиль горожан.– Главный тренд – это маски. Модницы хотят не только защищать себя от вируса, но и быть красивыми, не портя внешний вид медицинским бело-голубым прямоугольником. И вот появились средства защиты всех цветов, материалов, украшенные принтами, вышивками и пайетками. Они уже стали частью ансамбля, – отметила Нелли Рива.По ее словам, во время пандемии заметно увеличились продажи одежды для дома и спорта. Теперь такая одежда стала более разнообразной и занимает в гардеробе гораздо больше места.- Из-за перехода многих тюменцев на дистанционный режим работы дом теперь - это не только место отдыха, поэтому клиенты делают запрос на формирование домашнего гардероба для участия в видеоконференциях и собраниях, – рассказала стилист-имиджмейкер.Она отметила, что и до пандемии многие земляки предпочитали спортивную одежду в повседневной жизни, однако с приходом коронавируса такой стиль внедрился во все сферы и заменил собой другую одежду. Теперь почти все ходят в трикотажных костюмах, носят худи и кроссовки, передает «Тюменская область сегодня».