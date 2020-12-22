Губернатор Александр Моор назвал главные приоритеты в работе на 2021 год

Фото: скриншот с видео Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Только что завершилось ежегодное послание губернатора Тюменской области Александра Моора. Глава региона поделился основными планами на 2021 год, которые необходимо реализовать в Тюменской области. Итак, что предстоит сделать в наступающем году?

- Завершить начатые проекты: строительство аэропорта в Тобольске, научно-технического центра НОВАТЭК, бройлерного комплекса в Юргинском районе, модернизацию трех тюменских птицефабрик и многое другое. Реализация проектов даст региону около 3 тысяч новых рабочих мест;

- создать новые комбинации инициатив и проектов, в том числе в особую экономическую зону в Тобольске, ядром которого будут мощности компании «СИБУР».

- освоить цифровые технологии, чтобы выйти на новые рубежи. Для этого необходимо подготовить целостный план действий по обновлению тюменской «цифры», в том числе, обеспечить Интернетом сельские поселения. Кроме того, нужно экстренно заняться каровым потенциалом цифровых компетенций. Здесь у нас большие проблемы.

- Раскрепостить, поддержать и подтолкнуть тюменскую предпринимательскую деятельность, расширить круг предпринимателей и юридических лиц, наиболее пострадавших от коронавируса. Сейчас ясно, что эту помощь получили не все: предприятий, по которым ударила пандемия, намного больше.

- Пересмотреть способы обращения с деньгами, ведь их понадобится немало, чтобы реализовать все задуманное. Бюджет принят – он жесткий, но ориентированный на человека. По словам Александра Моора, на социальную политику, спорт, культуру, здравоохранение отведено в 3 раза больше средств, чем на статью поддержки экономики.

- Полагаться только на себя и использовать самые передовые инструменты, оценивать перспективы государственного и частного партнерства. Все лучшее должно быть перенесено на тюменскую землю.

Как подчеркнул глава региона, «смекалка у нас имеется, пора включить ее на полную мощность».

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