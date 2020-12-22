Александр Моор: все решения властей по профилактике коронавируса были взвешенными

Этот год стал серьезным испытанием прочности тюменского сообщества – социальной, духовной, экономической. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления с Посланием депутатам областной думы. По словам главы региона, такого сложного года в истории Тюменской области, России и мира ещё не было.

- Когда в прошлом году я говорил, что нам понадобится смекалка и прочность, трудно было представить, на сколько они нам будут нужны. Начать хочу с глубокой признательности нашим медикам, которые трудились в самых трудных условиях. Низкий вам поклон не только от меня, но и от тысяч участников акции «Спасибо, доктор»! – подчеркнул глава региона.

Александр Моор заметил, что возврата в прошлое уже не будет – год закончится, но перед областью стоят новые вызовы.

- Важно понять, как мы прошли этот год, с какими силами, и как движемся дальше. Большинство решений принималось на ходу, реагируя на новые вызовы. Я уверенно могу сказать, эти решения не были бессистемными. Все они принимались в системной логике и соответствовали принципам политического управления. Меня спросят: «Как понять, сколько свободы возможно, сколько ограничений возможно?». Напомню об одном символе Тюмени – это весы «Тюмень», который выпускал наш приборостроительный завод.

По словам губернатора, все решения были взвешены, правительство «не гонялось за кратковременным популизмом».

- Мы подсчитываем выгоды и издержки не только в финансовом плане, но и в плане качества и комфорта безопасности политической жизни. Потому что она для нас – главная ценность. Наш регион первым принял борт с эвакуированными из Уханя, были приняты все меры по обеспечению безопасности. Мы экстренно переоборудовали больницы, перевели службы в круглосуточный режим, занимаем одно из лидирующих мест в стране по тестированию на коронавирус. Из средств областного бюджета выделили средства на закупку препаратов, оборудования, создали каровый резерв медсестер.

Александр Моор подчеркнул, что ситуация потребовала ввести режим повышенной готовности, отменять который ещё не время.

- Но весы работают. Одновременно с ограничениями запустили пакет мер поддержки, снижения налогового бремени. Несмотря на режим самоизоляции, экономическая и социальная жизнь не встала на паузу, а набирала обороты при первых признаках отступления инфекции, - подчеркнул глава региона.