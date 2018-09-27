В Тюмени День зеленых фуражек и беретов - свой праздник отмечают пограничники

В Тюмени открыли бронзовую скульптуру «Добро пожаловать!»

Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Фото Михаила Калянова

Александру Моору вручили удостоверение губернатора Тюменской области

В Тюмени близятся к завершению работы по благоустройству дворовых территорий и созданию в них «зеленых уголков»

На выборах губернатора Тюменской области убедительную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Александр Моор

Более 85 тысяч тюменцев приняли участие в марафоне «Танцующий город», прошедшем в рамках фестиваля «Тюменская осень»

В Тюменской области выпущена серия оригинальных открыток-признаний в любви к жителям региона

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с врио губернатором Тюменской области Александром Моором

В Тюмени участники проекта «Здравый смысл» и забега «Стальной характер» признались в любви региону, выстроившись в планку в виде сердца, и простояв так 72 секунды

Более 600 детей стали воспитанниками нового детского сада «Три богатыря», открывшегося в Тюмени