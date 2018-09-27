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В Тюмени День зеленых фуражек и беретов - свой праздник отмечают пограничники
В Международный день туризма 27 сентября в Тюмени прошло открытие новой бронзовой скульптурной композиции «Добро пожаловать!». Приветливый служащий отеля, стоя на красной ковровой дорожке, расположилась на бульваре Гостеприимства перед отелем «Восток».

В Тюмени открыли бронзовую скульптуру «Добро пожаловать!»

Александр Моор официально вступил в должность губернатора Тюменской области. Фото Михаила Калянова

Александру Моору вручили удостоверение губернатора Тюменской области

В Тюмени близятся к завершению работы по благоустройству дворовых территорий и созданию в них «зеленых уголков»

На выборах губернатора Тюменской области убедительную победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Александр Моор

Более 85 тысяч тюменцев приняли участие в марафоне «Танцующий город», прошедшем в рамках фестиваля «Тюменская осень»

В Тюменской области выпущена серия оригинальных открыток-признаний в любви к жителям региона

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с врио губернатором Тюменской области Александром Моором

В Тюмени участники проекта «Здравый смысл» и забега «Стальной характер» признались в любви региону, выстроившись в планку в виде сердца, и простояв так 72 секунды

Более 600 детей стали воспитанниками нового детского сада «Три богатыря», открывшегося в Тюмени
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Пропавшую тоболячку нашли закопанной в погребе
Две аферистки в Тюмени зарабатывали на плохих кредитных историях
Биатлонист из Тюмени Антон Шипулин без отбора попадет в сборную России нового сезона
В Тюменской области с сентября на четверть вырос объем интернет-трафика
Фестиваль китайского языка и культуры в Тюмени посетили более 500 человек
В Тюмени стартует акция «Поздравительная открытка»
Часть улицы Коммунистической в Тюмени с 28 сентября закроют для транспорта
Погода 28 сентября в Тюмени: сильный ветер и дождь
Верховный суд не стал смягчать наказание тюменскому убийце жены и 18-летней девушки
Автобус № 86 в Тюмени скоро будет ходить по-новому
В Тюмени задержали домушника, обчистившего 15 квартир
Елена Кашкарова: воспитатели - это вторые мамы для детей
Тюменцы за молочные усы могут получить подарки
В Тюмени пропал 36-летний Владимир Ткаченко
Избиением тюменского школьника одноклассниками заинтересовался Следственный комитет
В Тюменской области ухудшается погода
Сбербанк примет участие в осеннем «Дне застройщиков Тюмени»
Уголовное дело об изнасиловании девочки в Ишиме передано в суд
В Тюмени появилась бронзовая скульптура служащего отеля
Бывший зам тюменского губернатора Павел Тараканов стал сенатором