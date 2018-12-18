В Тюмени День зеленых фуражек и беретов - свой праздник отмечают пограничники

Главкаток площадью 5000 квадратных метров впервые открылся на площади 400-летия Тюмени

В Тюмени проходит гранд-финал Кубка России по киберспорту 2018

Тюменцы прогуливаются на новогоднему «Порталу желаний», появившемуся в сквере Льва Ровнина

В Тюмени открылась уличная экспозиция «Театральные истории: от юбилея к юбилею»

В Тюмени стартовал фестиваль боевых искусств среди воспитанников спортивных школ

В Тюмени торжественно подвели итоги Года добровольца

Тюменские коммунальщики приступили к заливке катка на пруду Южном

В Тюмени стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин

В Тюмени дорожные службы борются с последствиями, накрывшей город метели и продолжающимся снегопадом

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с первым посланием к жителям региона

Памятный знак, связанный с семьей Николая II, появился у дома-музея Распутина в селе Покровском Тюменской области

В Тюмени обсудили внедрение новых электронных социальных сервисов Фонда социального страхования России. Фото Александра Гуляева

В Тюмени после выполненного благоустройства торжественного открыли сквер Александра Моисеенко

В рамках городского фестиваля «Осенняя рапсодия» состоялась «Битва оркестров» Тюмени