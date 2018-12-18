Фотогалереи
В Тюмени День зеленых фуражек и беретов - свой праздник отмечают пограничники

Главкаток площадью 5000 квадратных метров впервые открылся на площади 400-летия Тюмени

В Тюмени проходит гранд-финал Кубка России по киберспорту 2018

Тюменцы прогуливаются на новогоднему «Порталу желаний», появившемуся в сквере Льва Ровнина

В Тюмени открылась уличная экспозиция «Театральные истории: от юбилея к юбилею»

В Тюмени стартовал фестиваль боевых искусств среди воспитанников спортивных школ

В Тюмени торжественно подвели итоги Года добровольца

Тюменские коммунальщики приступили к заливке катка на пруду Южном

В Тюмени стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин

В Тюмени дорожные службы борются с последствиями, накрывшей город метели и продолжающимся снегопадом

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с первым посланием к жителям региона

Памятный знак, связанный с семьей Николая II, появился у дома-музея Распутина в селе Покровском Тюменской области

В Тюмени обсудили внедрение новых электронных социальных сервисов Фонда социального страхования России. Фото Александра Гуляева

В Тюмени после выполненного благоустройства торжественного открыли сквер Александра Моисеенко

В рамках городского фестиваля «Осенняя рапсодия» состоялась «Битва оркестров» Тюмени
Новости 24
В Тюмени состоится итоговый Конгресс Федеральной программы «Ты – предприниматель»
В Тюмени подвели итоги областного конкурса сочинений «Герои живут вечно»
В Тобольске осудили водителя из Татарстана за смертельное ДТП
В Тюмени устанавливают причины гибели ребенка в детском стационаре
Курировать департамент инвестполитики Тюменской области будет Вячеслав Вахрин
Елена Кашкарова: каждый работник ЗАГСа вносит свой вклад в формирование семьи
Тюмень попала в тройку городов, где можно снять пентхаус по цене столичной «однушки»
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Полицейские Тюмени прикрыли поставку наркотиков в гипсовых фигурках из Петербурга
Стали известны причины поджога офиса судебных приставов в Тобольске
Уже несколько десятков тюменцев заявились на участие в забеге Дедов Морозов
Тюменские предприниматели расскажут о своём видении развития цифровой экономики
Тюменские молодые врачи посетили тренинг для создания командного духа
В Тюмени определят лучших гонщиков на льду
Врачи ишимской больницы поздравили одиноких стариков с наступающим Новым годом
В Тобольске появится предприятие по производству малеинового ангидрида
В Тобольске задержали мужчину с пятью осетрами
Тюменская предпринимательница стала победителем всероссийской акции Торгово-промышленной палаты
В преддверии нового года тюменцы активно скупают лотерейные билеты
Главу филиала отделения Фонда соцстраха в Тюмени оштрафовали за нарушение прав детей-инвалидов
Он настоящий: ямальцам доказали существование Деда Мороза
Тюмень попала топ-5 российских городов самыми с высокими елками
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом под Тюменью
Более 30 экипажей Росгвардии будут патрулировать Тюмень в Новогодние праздники
Сразу четыре светофора сегодня потухнут в Тюмени
Первое ледовое мероприятие на площади 400-летия Тюмени пройдет 27 декабря
Погода в Тюмени 19 декабря: ожидается похолодание