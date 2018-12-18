В Тюмени День зеленых фуражек и беретов - свой праздник отмечают пограничники

Главкаток площадью 5000 квадратных метров впервые открылся на площади 400-летия Тюмени
В Тюмени проходит гранд-финал Кубка России по киберспорту 2018
Тюменцы прогуливаются на новогоднему «Порталу желаний», появившемуся в сквере Льва Ровнина
В Тюмени открылась уличная экспозиция «Театральные истории: от юбилея к юбилею»
В Тюмени стартовал фестиваль боевых искусств среди воспитанников спортивных школ
В Тюмени торжественно подвели итоги Года добровольца
Тюменские коммунальщики приступили к заливке катка на пруду Южном
В Тюмени стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида» среди мужчин и женщин
В Тюмени дорожные службы борются с последствиями, накрывшей город метели и продолжающимся снегопадом
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился с первым посланием к жителям региона
Памятный знак, связанный с семьей Николая II, появился у дома-музея Распутина в селе Покровском Тюменской области
В Тюмени обсудили внедрение новых электронных социальных сервисов Фонда социального страхования России. Фото Александра Гуляева
В Тюмени после выполненного благоустройства торжественного открыли сквер Александра Моисеенко
В рамках городского фестиваля «Осенняя рапсодия» состоялась «Битва оркестров» Тюмени