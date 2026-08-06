Водоканал извинился перед тюменцами за слова сотрудницы о жалобах на вонючую воду. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

«Сотрудница была не права»: гендиректор «Росводоканал Тюмень» извинилась за слова коллеги о жалобах на вонючую воду.

Генеральный директор компании Ольга Сарбаева официально опровергла заявление своей пресс-секретаря Ирины Айдановой, которая призвала горожан прекратить жалобы на качество воды, иначе 40% населения может остаться без водоснабжения.

В официальном заявлении подчеркивается:

«Вчера в социальных сетях разошлось видео с комментарием нашей сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалом. Она, конечно, не права «Я признательная всем горожанам, кто с понимаем относится к временным трудностям, с которыми столкнулся наш город. Я благодарна всем, кто дает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Мы много работаем вместе. внутри коллектива. И мы обязательно справимся с этими трудностями. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключений воды не было», — заявила Ольга Сарбаева.

Руководство компании пообещало провести внутреннее расследование и привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности.

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