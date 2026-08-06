«Заплатит за скорость»: курьера оштрафовали на 330 тысяч за наезд на тюменскую пенсионерку. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тюмени взыскал 330 тысяч рублей с курьера за наезд на пенсионерку на электроскутере. ДТП произошло 24 июля 2026 года у ТЦ «Солнечный» на улице Пермякова.

По версии полиции, 18-летний Арсений, выполняя заказ на доставку, не справился с управлением STEALTH 3000 и сбил женщину, вышедшую из магазина. В результате аварии пенсионерка, инвалид III группы, получила разрывы мышц шеи и плеч, это было квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на то, что парень признал вину и просил снизить компенсацию до 50 тысяч рублей, суд постановил выплатить пострадавшей: 300 тысяч рублей — компенсация морального вреда; 2 818 руб. — стоимость лекарств; 30 тысяч рублей — оплата услуг адвоката.

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