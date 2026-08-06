Парадокс потопа: почему деревья засыхают «стоя по колено» в воде во время тюменского паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жители Тюмени и Тобольска заметили странный феномен: деревья по берегам Туры стоят в воде, но их листья почернели, а ветви засохли. Многие опасались химического загрязнения, однако доцент ТюмГУ Виталий Хорошавин успокоил горожан — дело не в химии, пишет издание «МегаТюмень».

По словам ученого, причина кроется в физиологии растений:

«Когда почва полностью затоплена, этот механизм перестает работать. В результате растение перестает получать питание, погибает, а затем начинает высыхать», — пояснил Виталий Хорошавин.

Эксперт привел простую аналогию: если залить комнатное растение водой, оно погибнет от того же удушья корней. Именно поэтому подтопленные кустарники выглядят так, будто их выжгло солнце, хотя они находятся в воде.

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