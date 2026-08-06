«Учебный долг»: Тобольский суд обязал бывшую курсистку «ЮТэйр» вернуть 121 тысячу за сорванное обучение

«Учебный долг»: Тобольский суд обязал экс-курсистку «ЮТэйр» вернуть 121 тысячу за сорванное обучение. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тобольский суд взыскал с несостоявшейся стюардессы 121 тысячу рублей в пользу авиакомпании «ЮТэйр».

Девушка заключила ученический договор, по которому компания оплатила её обучение на бортпроводника и платила стипендию. Однако через два месяца обучения она отчислилась по собственному желанию, не отработав положенный год.

Суд признал требования компании законными и постановил взыскать с Милы К. полную стоимость обучения - 116 тысяч рублей и госпошлину.

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