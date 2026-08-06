Контраст стихий: почему в Тюмени вода уходит, а в Ярково топит дома и дороги

Фото: Максим Афанасьев, ВК.

Пик пройден, но угроза остается: уровень Туры в Тюмени снизился на 4 см, а в Ярковском районе вырос на шесть см.

По данным мэрии и чат-бота «Паводок.Инфо», за сутки уровень воды у гидропоста снизился до 859 см (превышение опасной отметки — 35 см). Однако ситуация обостряется ниже по течению:

- Ярковский район: рост уровня Туры сразу на 6 см (до 890 см), Тобол прибавил 10 см (854 см).

- Тюменский район: Пышма продолжает расти (+2 см), достигнув 623 см при критической отметке 662 см.

В Нижнетавдинском районе вода почти достигла пика, не хватает 10 см до 950 см, но власти надеются на стабилизацию ситуации.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.