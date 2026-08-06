«На бутылку»: в Тюмени рецидивист обокрал киоск с мороженым на Цветном бульваре ради покупки алкоголя. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени ранее судимый мужчина украл 12 тысяч рублей из ларька с мороженым, чтобы купить алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

Преступление произошло утром 5 августа в одном из киосков на Цветном бульваре. Злоумышленник заметил открытую дверь и похитил выручку, пока продавец отсутствовал.

Подозреваемого быстро установили и задержали. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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