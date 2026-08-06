Фото: ГАИ Тюменской области.

«Алкоголь и сон в канаве спасли пассажира»: подробности смертельного ДТП под Аромашево в Тюменской области, где ВАЗ вылетел с дороги.

Трагедия произошла ночью на 5-м километре трассы Аромашево — Юрминское. Автомобиль ВАЗ-211540 перевернулся несколько раз, выбросив из салона обоих мужчин.

По данным полиции, 55-летний водитель погиб на месте от полученных травм. Пассажир выжил чудом. Его отбросило в придорожную канаву, где он потерял сознание от удара или опьянения и уснул до приезда скорой.

Выживший подтвердил следователям, что перед поездкой они употребляли алкоголь. Сейчас эксперты устанавливают точную степень опьянения водителя, который не справился с управлением.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.