Где набрать воду бесплатно 6 августа: полная карта точек роздачи в Тюмени и районе

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени и Тюменском районе в четверг, 6 августа, развернут 50 передвижных пунктов бесплатной раздачи воды. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Мера принята в связи с продолжающимся паводком, из-за которого вода из-под крана имеет неприятный запах, хотя по анализам безопасна.

График работы цистерн на 6 августа (Тюмень):

Калининский округ:

- ул. Ямская, 118 (10:00–14:00),

- ул. Комбинатская, 54/1 (14:00–16:00),

- ул. Чернышевского, 2а (18:00–20:00).

Восточный округ:

- ул. Валерии Гнаровской, 12 (10:00–12:00),

- ул. Широтная, 80 (10:00–22:00).

Ленинский АО:

- ул. Республики, 179 (ДК «Строитель», 15:00–17:00).

Пригороды (Тюменский район):

- пос. Боровский: ул. Мира, 34 (17:00–19:00).

- д. Патрушева: ул. Трактовая, 137 (10:00–12:00).

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