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НовостиОбщество6 августа 2026 4:23

До +35 °C: на Тюменскую область передали новую волну жары

Кратковременный дождь не спасет: синоптики пообещали тюменцам неделю зноя
Серафима Краснова
До +35 °C: на Тюменскую область передали новую волну жары.

До +35 °C: на Тюменскую область передали новую волну жары.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», с воскресенья, 9 августа 2026 года, в Тюменскую область вернется жара.

Непосредственно в эти сутки дневная температура в регионе поднимется до +30 градусов Цельсия. Местами по области в воскресенье прогнозируется кратковременный дождь.

В соответствии с прогнозом «Вентускай.ком» в следующую среду, 12 августа 2026 года, в Тюменской области ожидается усиление жары. Так, в Тюмени в эти сутки дневная температура поднимется до +32 градусов Цельсия, местами по югу области – до +35 градусов Цельсия.

По данным сервиса «Вентускай.ком», с 13 по 16 августа 2026 года дневная температура воздуха в регионе будет держаться в пределах от +25 до +30 градусов Цельсия.

Осадки в Тюменской области в обозначенный период возможны, но, скорее, они будут весьма кратковременными.