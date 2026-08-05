Закон против трансгендерного перехода: житель Тобольска проиграл суд в борьбе за новые документы

Тобольский суд отказал в смене пола жителю, сделавшему операцию в Армении. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тобольский суд отказал сибиряку в смене пола в документах после операции за границей. Об этом рассказала пресс-служба судебной системы Тюменской области в среду, 5 августа 2026 года.

Мужчина, перенесший операцию по смене пола в Армении в 2025 году, не смог добиться внесения изменений в ЗАГСе из-за вступления в силу закона о запрете смены пола.

- В декабре 2025 года он обратился в ЗАГС с просьбой внести изменения в запись акта гражданского состояния, но получил отказ. Основанием стало то, что предоставленное медицинское заключение от ООО Профессорской клиники «Мака Мед»...Далее истец обратился в НМИЦ эндокринологии с просьбой провести заседание врачебной комиссии, но также получил отказ. Причина — отсутствие оснований для проведения комиссии: оперативные вмешательства были проведены в 2025 году, а Федеральный закон от 24.07.2023 № 386 ФЗ устанавливает запрет на смену пола в России, - указано в материалах суда.

Суд постановил, что хирургическое вмешательство, проведенное за пределами РФ, не является основанием для корректировки актовой записи и не доказывает ошибку в первичных документах.

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