«Сломали руку дважды»: тюменка отсудила у частной клиники почти 700 тысяч рублей за врачебную ошибку

Тюменская клиника выплатит пациентке 690 тысяч рублей за неудачную операцию. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени клиника выплатит пациентке почти 700 тысяч рублей за неудачную операцию на руке. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

34-летняя женщина обратилась в частную клинику с переломом, но из-за дефектов при установке пластины у неё началось осложнение и повредилось сухожилие. Судебная экспертиза подтвердила вину врачей, установив вред здоровью средней тяжести.

Суд взыскал с медицинского центра 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 270 тысяч рублей и 120 тысяч в счет возмещения стоимости лечения.

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