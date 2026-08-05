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НовостиПроисшествия5 августа 2026 9:55

«Сломали руку дважды»: тюменка отсудила у частной клиники почти 700 тысяч рублей за врачебную ошибку

Тюменская клиника выплатит пациентке 690 тысяч рублей за неудачную операцию
Серафима Краснова
Тюменская клиника выплатит пациентке 690 тысяч рублей за неудачную операцию.

Тюменская клиника выплатит пациентке 690 тысяч рублей за неудачную операцию.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени клиника выплатит пациентке почти 700 тысяч рублей за неудачную операцию на руке. Об этом сообщает Центральный районный суд города.

34-летняя женщина обратилась в частную клинику с переломом, но из-за дефектов при установке пластины у неё началось осложнение и повредилось сухожилие. Судебная экспертиза подтвердила вину врачей, установив вред здоровью средней тяжести.

Суд взыскал с медицинского центра 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 270 тысяч рублей и 120 тысяч в счет возмещения стоимости лечения.

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