«Пить нельзя, в унитаз — можно»: как обстоят дела с водой в Тюмени после стабилизации в Свердловской области. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года выдалось для жителей Урала настоящим испытанием на прочность. В то время как Тюменскую область топило из-за паводка на Туре, соседний регион столкнулся с экологической бедой иного рода — токсичным коктейлем из куриного помета и речной воды.

Ситуация в Верхней Салде остается напряженной, хотя власти и фиксируют первые признаки выздоровления водной системы.

Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Как рапортует местная администрация, микробиологическая угроза миновала: вирусов, бактерий и паразитов в пробах не обнаружено. Содержание аммиака стабилизировалось последние два дня, а концентрация марганца начала снижаться. Что касается воды в Тюменской области, здесь все стабильно.

- По результатам исследований по состоянию на 4 августа вода в резервуарах чистой воды, в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности, в том числе по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и токсикологическим. Сохраняется несоответствие питьевой воды по органолептическим показателям (запах, привкус), подаваемой с Метелевских водоочистных сооружений. ООО «Тюмень Водоканал» в соответствии с выданным Управлением предписанием, продолжает гиперхлорирование питьевой воды. Ежедневно осуществляется контроль за содержанием остаточного свободного хлора в разводящей сети. Концентрация в исследуемых пробах соответствует гигиеническим нормативам, - сообщили в тюменском Роспотребнадзоре.

Однако расслабляться рано. Пока химики дают «зеленый свет» по бактериям, санитарный запрет сохраняется в полной силе. Жители вынуждены использовать водопроводную жидкость исключительно для технических нужд, а для готовки закупать бутыли в магазинах.

Напомним, река Иса несет свои воды в Салду, Салда — в Тагил, а Тагил впадает в Туру. Эксперты опасаются, что неприятный шлейф уже начал свое путешествие вниз по течению, достигая тюменских водозаборов и объясняя тот самый запах «болота», который мучает горожан последнюю неделю.