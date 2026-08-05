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НовостиПроисшествия5 августа 2026 8:12

«Секунда решает все»: тело мужчины достали со дна реки в районе деревни Медведчикова

В Тобольске на реке Иртыш утонул 41-летний мужчина
Серафима Краснова
«Секунда решает все»: тело мужчины достали со дна реки в районе деревни Медведчикова.

«Секунда решает все»: тело мужчины достали со дна реки в районе деревни Медведчикова.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тобольске в реке Иртыш утонул 41-летний мужчина. Трагедия произошла вечером 30 июля в микрорайоне «Иртышский» во время отдыха компании на необорудованном для купания месте.

Тело погибшего удалось найти только спустя несколько дней — 3 августа водолазы извлекли его из воды вблизи деревни Медведчикова, 266-й км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

Следственный комитет сообщает, что внешних признаков криминальной смерти не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины.

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