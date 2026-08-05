«Краснокнижный улов»: как банда браконьеров в Тобольске отделалась условным сроком за элитную рыбу. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тобольске вынесли приговор банде браконьеров, выловивших шесть сибирских осетров и стерлядь. Фанзия Махмутова, Нина Мунарева и Газис Нариманов признаны виновными в незаконной добыче краснокнижных биоресурсов.

По версии следствия, с января 2017 по август 2023 года группа на реке Иртыш в Тобольском районе, используя моторную лодку и сети в местах нереста, наловила рыбы. Итогом судебного разбирательства стала: Фанзия Махмутова получила 5,5 лет лишения свободы условно (оправдана по статье о незаконном предпринимательстве); Нина Мунарева - 5 лет и 3 месяца условно. Газис Нариманов получил 5 лет и 3 месяца условно.

Вопрос возмещения многомиллионного ущерба водным биоресурсам будет рассмотрен в гражданском суде отдельно.

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