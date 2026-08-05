Фото: фрипик.ру.

Отделение Социального фонда России объявило о проведении государственной закупки партии телевизоров. Информация о тендере в среду, 5 августа, была размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно технической документации контракта, Соцфонд закупает для Тюменской области больше 500 телевизоров. Всего они потратят на цифровое обеспечение населения почт 22 миллиона рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета в рамках исполнения индивидуальных программ реабилитации или абилитации.

«Закупаемая техника предназначена для обеспечения граждан с нарушениями слуха. В соответствии с российским законодательством инвалиды обеспечиваются за счет государства необходимыми средствами технической реабилитации. Помимо традиционных слуховых аппаратов и специализированных телефонов, в этот перечень входят и телевизионные приемники, оснащенные функциями вывода текстовой информации. Данная мера направлена на компенсацию ограничений жизнедеятельности и обеспечение доступа людей с инвалидностью к социально значимой информации — новостям, государственным оповещениям и культурным программам», - указано в документации.

Специалисты заявляют строгие требования к специфике телевизоров. В первую очередь, не выделяли токсичных веществ. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначены для приема телесигнала для доступа инвалидов с нарушениями слуха. Диагональ экрана не меньше 32 дюймов, широкоформатный, с памятью устройства и высоким качеством изображения.

Поставка оборудования распределена во времени и запланирована на период с 2026 по 2027 годы. Распределение техники будет происходить адресно — непосредственно в руки конкретному получателю льготы. Передача устройств будет осуществляться двумя способами:

- по месту жительства инвалида силами сотрудников службы доставки или социальных координаторов СФР.

- через стационарные пункты выдачи средств реабилитации при клиентских службах Социального фонда.

Также для тюменских инвалидов закупят телефоны с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом на 19 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени готовятся запустить по-настоящему прорывную программу: людей с инвалидностью начнут переселять из квартир, которые стали для них настоящей ловушкой. Десятки горожан годами не могут выйти на улицу без посторонней помощи: в их домах невозможно установить пандус из-за особенностей конструкции, а дверные проёмы в квартирах слишком узкие для инвалидных колясок. Подробности – в нашем материале.

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