Эпицентр смещается: пока Тюмень уходит от потопа, Ялуторовск готовится к затоплению

Уровень воды в Туре упал до 889 см: паводок в Тюмени пошел на спад. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пик паводка пройден, но вода не отступает: уровень Туры в Тюмени упал до 889 см. По данным мэра города Максима Афанасьева и чат-бота «Паводок.Инфо», за последние сутки река опустилась еще на 3 сантиметра.

Однако ситуация остается напряженной в соседних муниципалитетах:

- Река Пышма (Богандинское): рост на 5 см, уровень — 621 см (до опасного явления осталось 41 см).

- Река Тобол (Ялуторовск): подъем на 6 см, текущий уровень — 393 см при критической отметке 457 см.

Всего в трех муниципалитетах подтоплено 133 жилых дома и почти 2 тысячи участков. В пунктах временного размещения находятся 41 человек, включая 9 детей.

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