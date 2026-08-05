«Запаха нет»: как в Тюмени будут сжигать тысячи погибших рыб после паводка

Фото: администрация Тюмени.

Вторые сутки подряд гидрологические посты в Тюмени фиксируют устойчивое снижение уровня воды в русле реки Тура. Прохождение пика летнего паводка позволяет региональным властям перейти от режима экстренного реагирования к активной фазе ликвидации последствий большой воды.

Несмотря на отступление стихии, для жителей подтопленных территорий сохраняется серьезная эпидемиологическая угроза. В жилых домах и на приусадебных участках скопились иловые отложения, бытовой мусор и биологические отходы, что требует проведения масштабной дезинфекции.

Одной из главных проблем, сопровождающих спад воды, стала массовая гибель речной фауны. Ранее экологическая катастрофа унесла жизни тысяч особей рыб, включая занесенные в Красную книгу осетра, стерляди и нельмы. Вопрос утилизации биологических отходов находился на личном контроле главы региона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных социальных сетях детально разъяснил технический регламент предстоящих работ:

— К сбору и переработке останков будут привлечены исключительно специализированные лицензированные организации. Утилизация будет производиться методом высокотемпературного сжигания в промышленных печах закрытого типа (инсинераторах). Открытого горения нет, соответственно, запаха тоже не будет, — заверил губернатор, отвечая на жалобы горожан о возможном трупном запахе.

Использование закрытых камер сгорания исключает выброс вредных веществ в атмосферу и распространение инфекций.

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