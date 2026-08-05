Выплаты пострадавшим: кто и сколько получит компенсацию за подтопление жилья в Тюменской области

В Тюмени и области выплатят по 15 тысяч рублей пострадавшим от паводка. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пик паводка пройден, но вода не отступает: губернатор Моор заявил о прохождении пика подъема воды в Туре. Несмотря на начало снижения уровня, власти готовят масштабную санитарную обработку подтопленных домов и участков.

Особое внимание уделят утилизации погибшей рыбы — её будут сжигать в специальных печах закрытого типа.

Жители территорий, попавших в зону ЧС, получат единовременную выплату в размере 15 675 рублей.

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