На Тюменскую область движется похолодание до +8 градусов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Тюменской области даст жителям отдых от жары. Как следует из прогноза сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в ближайшие дни в регионе станет еще прохладнее.

Так, с 5 по 7 августа дневная температура по региону будет колебаться около +20 … +22 градусов Цельсия. При этом во вторник, 5 августа 2026 года, в регионе весь день будут лить дожди с грозами.

Вместе с тем постепенно станет холоднее по ночам. Уже ночью на 7 августа температура по области упадет и составит от +10 до +17 °C, а ночью на 8 августа и вовсе будет как осенью – от +8 до +13 °C. Днем 8 августа на севере региона тоже ожидается холодная погода – ресурс предвещает до +15 °C, тогда как на юге будет до +22 градусов.

Впрочем, все изменится уже 9 августа: со стороны Казахстана придет сильное потепление.