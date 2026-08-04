«Черная вода и запах торфа»: ученый ТюмГУ объяснил массовый мор рыбы в Туре

Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

Последние недели жители Тюмени бьют тревогу: берега главной реки города усыпаны мертвой рыбой, а сама Тура окрасилась в почти черный цвет и пахнет гнилым болотом. За разъяснениями журналисты «МегаТюмени» обратились к профессору кафедры физической географии и экологии ТюмГУ Виталию Хорошавину.

Что происходит с рекой?

По словам ученого, причина гибели рыбы — острый дефицит кислорода. Из-за аномального паводка и затяжных дождей вода затопила почву, дачные участки и сельхозугодья. Огромное количество органики смыло в реку. Сейчас эти вещества активно окисляются, буквально «съедая» весь кислород, необходимый для дыхания рыб. Дополнительный удар наносит токсичность самой органики.

Почему вода черная и плохо пахнет?

Темный оттенок воде придают гумусовые вещества — природные соединения из почвы. Для земли они полезны, но при массовом вымывании окрашивают реку в темный цвет. Это не нефтепродукты или химикаты, а следствие масштабного подтопления.

Характерный резкий аромат — это запах разлагающейся растительности и торфа. В воде сейчас находится огромное количество органических остатков, вымытых из грунта.

Можно ли есть рыбу из Туры?

Эксперт настоятельно рекомендует воздержаться от этого. Выжившая рыба находится в стрессовом, пассивном состоянии и вряд ли будет клевать. Однако употреблять такой улов в пищу опасно из-за накопленных токсинов.

Когда река станет чистой?

Быстрого решения проблемы ждать не стоит. По прогнозам профессора Хорошавина, очищение может занять несколько недель, а иногда и больше месяца. Если продолжатся сильные дожди, процесс затянется еще дольше, так как почва уже перенасыщена влагой и продолжает отдавать органику в воду. Полного исчезновения популяции ученые не ожидают — водные биоресурсы способны восстановиться после таких природных явлений, но точные масштабы ущерба пока оценить невозможно.

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