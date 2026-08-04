Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени 18-летний парень пойдет под суд за кражу декоративной овцы стоимостью 37 тысяч рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о краже арт-объекта у кофейни на улице Максима Горького. Подросток хотел подарить фигуру другу, но бросил ее из-за тяжести и оставил у знакомого, сообщил в надзорном ведомстве.

Арт-объект уже вернули владельцам. Дело направлено мировому судье Центрального района для рассмотрения. Кадры уличной кражи попали на камеру видеонаблюдения и оказались в соцсетях.

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