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НовостиОбщество4 августа 2026 10:13

Контраст погоды: на юге региона будут ливни, а в Тюмени останется солнечно

В Тюменской области 5 августа ожидаются грозы и ветер до 17 м/с
Серафима Краснова
В Тюменской области 5 августа ожидаются грозы и ветер до 17 м/с.

В Тюменской области 5 августа ожидаются грозы и ветер до 17 м/с.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области 5 августа ожидаются грозы и порывы ветра до 17 м/с. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

По прогнозу, в южных районах ночью и утром возможен туман при температуре +14...+19 °C. Днем воздух прогреется до +26 °C.

При этом в самом областном центре осадков не ожидается — будет солнечно и до +23 градусов.

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