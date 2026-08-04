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НовостиОбщество4 августа 2026 10:05

Готовимся к зиме: какие районы в Тюмени останутся без горячей воды до 13 августа

В Тюмени до 13 августа отключили горячую воду в центре из-за опрессовок
Серафима Краснова
В Тюмени до 13 августа отключили горячую воду в центре из-за опрессовок.

В Тюмени до 13 августа отключили горячую воду в центре из-за опрессовок.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени стартовали плановые испытания теплосетей: горячую воду отключили у 304 объектов до 13 августа.

Компания УСТЭК обследует 57 километров трубопроводов, чтобы выявить слабые участки перед отопительным сезоном. В зону отключения попали дома в границах улиц Киевская, Республики, Мельникайте и Малыгина.

Параллельно управляющие компании проводят промывку внутридомовых систем отопления.

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