«Убил из-за ревности»: в Тобольске передано в суд дело мужчины, зарезавшего сожительницу ножом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тобольске завершено расследование дела об убийстве 39-летней женщины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 8 февраля в квартире дома на улице Павла Шарова между 50-летним обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Мужчина нанес женщине не менее двух ножевых ранений в область шеи и живота. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения перед судом.