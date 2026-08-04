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НовостиПроисшествия4 августа 2026 8:15

«Убил из-за ревности»: в Тобольске передано в суд дело мужчины, зарезавшего сожительницу ножом

В Тобольске 50-летнего мужчину судят за убийство сожительницы
Серафима Краснова
«Убил из-за ревности»: в Тобольске передано в суд дело мужчины, зарезавшего сожительницу ножом.

«Убил из-за ревности»: в Тобольске передано в суд дело мужчины, зарезавшего сожительницу ножом.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тобольске завершено расследование дела об убийстве 39-летней женщины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 8 февраля в квартире дома на улице Павла Шарова между 50-летним обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Мужчина нанес женщине не менее двух ножевых ранений в область шеи и живота. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

На время следствия подозреваемый был заключен под стражу. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения перед судом.