Фото: ГАИ Тюменской области.

С начала 2026 года комплексы автоматической фиксации в Тюменской области зафиксировали свыше 1 миллиона и 200 тысяч нарушений правил дорожного движения. Самым массовым видом проступка стало превышение скоростного режима — как на загородных трассах, так и в черте населенных пунктов.

Где чаще всего нарушают: автодорога «Обход г. Тюмени» - более 200 тысяч фактов превышения скорости; федеральная трасса Тюмень — Ханты-Мансийск.

По словам начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрея Миллера, именно благодаря камерам большинство мест концентрации ДТП здесь удалось ликвидировать.

Однако один очаг аварийности на 22–23 километре трассы локализовать пока не получилось — там также установили новый рубеж контроля.

Автоинспекторы напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим для сохранения собственной безопасности и целостности кошелька.

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