В Сургутском районе до конца года ожидают ввод 88 тысяч квадратных метров жилья

Скрин с видео администрации Сургутского района

В этом году в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ожидается ввод в эксплуатацию около 88 тысяч квадратных метров жилья. На стадии строительства в муниципалитете находится 99 663,7 жилых квадратных метров, из них порядка 30 тысяч возводят в одном из самых крупных поселений - Лянторе. В настоящее время здесь введен в эксплуатацию восьмиэтажный дом на 86 квартир в мкр №1, на пересечении улиц Эстонских дорожников и Салавата Юлаева. Завершается строительство трех многоквартирных домов, часть квартир в которых предназначена для переселения жителей района из аварийного жилья на 2024–2030 годы. Два дома готовы более чем на 90%, третий в стадии готовности на 65%. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой проинспектировал строительные площадки во время рабочей поездки в поселение.

- Побывал на площадках в рамках рабочей поездки. На финальном этапе находятся две 25-этажки в 5-м мкр, расположенные между улицами Центральной и Озерной. Завершаются отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Площадь каждого дома составляет 11 890 кв. м. Оба корпуса – по 200 квартир, из них 50 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных. Сдать объекты подрядчик намерен в IV квартале. Еще один жилой дом возводится в 7-м мкр, в границах улиц Сергея Лазо и Таежной. Трехэтажное здание площадью 4314,1 кв. м рассчитано на 76 квартир. Сейчас его строительная готовность составляет 65%, завершение работ также предполагается в этом году, – рассказал в соцсетях Андрей Трубецкой.

Строительство нового жилья идет в Барсово и Солнечном. В прошлом году в муниципалитете ввели более 88 тысяч квадратных метров жилья, отметил Андрей Трубецкой. Новостройки возвели в Барсово, Белом Яре, Лянторе и Федоровском.