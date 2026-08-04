Суд в Тюменской области взыскал со школы 20 тысяч за перелом ноги ученицы. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Омутинский районный суд рассмотрел иск в интересах ученицы к средней общеобразовательной школе № 2. Девочка получила травму во время урока физкультуры: при перешагивании планки она задела её ногой и упала.

В результате ученица получила закрытый косой перелом левой голени (большеберцовой и малоберцовой костей) со смещением, а также подвывих стопы. Судебно-медицинская экспертиза признала причиненный вред здоровью средним по тяжести.

Изначально законные представители девочки требовали компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Однако суд, учитывая характер страданий ребенка и принципы справедливости, удовлетворил требования лишь частично.

По итогам разбирательства с МАОУ «Омутинская средняя общеобразовательная школа № 2» в пользу школьницы взыскано 20 тысяч рублей.

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