Где набрать воду 4 августа: в Тюмени и области заработают 48 бесплатных водовозов. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 4 августа, по поручению губернатора Александра Моора для жителей Тюмени и области будет организована работа 48 передвижных пунктов бесплатного набора воды. Водовозы будут курсировать по всему городу с раннего утра до позднего вечера.

Основные точки в Тюмени (Калининский и Восточный округа):

- ул. Ямская, 118: 14:00–16:00

- ул. Комбинатская, 54/1: 18:00–22:00

- ул. Чернышевского, 2а: 10:00–12:00

- ул. Широтная, 80: 10:00–22:00

- ул. Моторостроителей, 9: 10:00–12:00

Также пункты развернутся на Московском тракте (дома 137, 150а, 179 к1), улицах Мира, Чаплина, Ставропольской и во многих других локациях.

Полный список из более чем 40 адресов охватывает как центральные районы, так и отдаленные поселки — от Учхоза и Метелево до Боровского, Кулаково и Онохино.

Новые адреса этого сезона:

- ЖК «Москва» (ул. Интернациональная, д. 199-199 к4) — с 12:00 до 21:00.

- ул. Геологоразведчиков, 23 — с 11:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00.

Кроме того, в городе круглосуточно работают временные водоразборные колонки (например, на улицах Дружбы, Щербакова, Ватутина, Журавлиной и Беляева).

А если вы предпочитаете пользоваться автоматами, найти ближайшие водоматы стоимостью 1 рубль за литр можно на Геопортале Тюменской области.

Уточнить информацию о графике движения машин можно по телефону кол-центра «Росводоканал Тюмень»: 8 (3452) 540-940.

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