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НовостиЗдоровье3 августа 2026 12:11

Прививочная кампания началась: где сделать бесплатную вакцину от гепатита А жителям Тюмени летом 2026 года

Тюменская область закупила 5 тысяч доз вакцины от гепатита А на фоне паводка
Серафима Краснова
Прививочная кампания началась: где сделать бесплатную вакцину от гепатита А жителям Тюмени летом 2026 года.

Прививочная кампания началась: где сделать бесплатную вакцину от гепатита А жителям Тюмени летом 2026 года.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская область закупила пять тысяч доз вакцины от гепатита А на фоне паводка. Объявление о завершенной закупке появилось на портале «Ростендер».

Вакцина предназначена для профилактики вирусного гепатита А и будет использована в рамках прививочной кампании, стартовавшей из-за угрозы распространения инфекции через воду.

- «Вакцина для профилактики вирусного гепатита А в виде суспензии для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза. Объем — 2 500 мл», — указано в документации к тендеру.

Поставить прививку тюменцы могут в поликлиниках № 1, № 3 и № 13.