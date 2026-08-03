Прививочная кампания началась: где сделать бесплатную вакцину от гепатита А жителям Тюмени летом 2026 года.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
Тюменская область закупила пять тысяч доз вакцины от гепатита А на фоне паводка. Объявление о завершенной закупке появилось на портале «Ростендер».
Вакцина предназначена для профилактики вирусного гепатита А и будет использована в рамках прививочной кампании, стартовавшей из-за угрозы распространения инфекции через воду.
- «Вакцина для профилактики вирусного гепатита А в виде суспензии для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза. Объем — 2 500 мл», — указано в документации к тендеру.
Поставить прививку тюменцы могут в поликлиниках № 1, № 3 и № 13.