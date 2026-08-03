Новые колонки: где еще можно набрать чистую воду бесплатно в Тюменском области прямо сейчас. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени и округе из-за паводка развернули масштабную раздачу чистой воды. Сейчас в городе работают 46 передвижных цистерн, а сегодня к ним присоединилась новая техника на улице Попова, 7 — об этом сообщил губернатор Александр Моор.

«Машины большого объема по 24–30 кубометров направляем на целый день в густонаселенные ЖК и микрорайоны — Новопатрушево, ДОК, Червишево, на улицу Широтную, 80. А на адресах, где наблюдались очереди, будем оставлять по две машины», — отметил Александр Моор.

Губернатор также опубликовал фото с новой точкой набора в своем канале в МАКСе (автор неизвестен).

Чтобы закрыть потребности города, технику стягивают со всей южной части области. На помощь пришли Ялуторовск, Заводоуковский, Абатский, Сладковский, Омутинский и Упоровский округа. К делу подключились местные предприниматели, волонтеры и коммунальщики — они отдали под нужды паводка весь свободный транспорт. Власти подчеркивают: все бочки для перевозки воды прошли санитарную обработку.

Пока одни машины курсируют по жилым массивам, другие готовят точечную инфраструктуру: две временные колонки появятся в ближайшее время: одну установят в Тараскуле для деревни Большие Акияры, вторую — в деревне Ушакова для жителей Перевалова.

Полный список всех действующих пунктов набора воды тюменцы могут найти на геопортале или уточнить в Информационном центре правительства Тюменской области.