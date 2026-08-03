Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

Губернатор Александр Моор проинспектировал подтопленные территории Тюменского округа. В своем телеграм-канале он опубликовал кадры, на которых видно: земляные дамбы пока справляются с напором стихии, удерживая мутный поток, но вода подобралась к самым стенам деревенских домов.

Ситуация остается напряженной, хотя массовых разрушений удалось избежать благодаря вовремя построенным укреплениям.

По данным на утро 3 августа: 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка стоят в воде. Из зоны риска пришлось эвакуировать 53 человека, среди которых 9 детей. Часть пострадавших разместили в пунктах временного размещения, остальные нашли приют у родственников.

Стихия начинает вести себя непредсказуемо: пока одна река отступает, другая берет реванш. На Туре уровень воды впервые за долгое время пошел на спад — минус один сантиметр за сутки. Что касается Тавды, то здесь река держится на критической отметке в 945 сантиметров.

У села Богандинского река Пышма уровень стремительно растет — плюс 11 сантиметров всего за 24 часа. Сейчас столбик поднялся до отметки 610 см.

«Судя по отметкам выше по течению в Свердловской области, скоро рост прекратится», — выразил надежду губернатор Моор.

Напомним, из-за высокого уровня загрязнения и подъема воды в городе продолжают работать пункты раздачи чистой питьевой воды для жителей Тюмени и Тюменского округа.