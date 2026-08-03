«Вины не вижу, но премию верните»: суд в Тюменской области поставил точку в споре полицейского с МВД. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Армизонский районный суд отказал сотруднице полиции в иске к МО МВД «Омутинский» о взыскании 100% премии и компенсации морального вреда. Женщина требовала отменить строгий выговор, полученный за нарушение регламента (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), ссылаясь на формальный характер служебной проверки. Тюменка служила в правоохранительных органах с 2012 года.

Согласно материалам суда, в январе 2026 года в отношении инспектора провели служебную проверку. Итогом стало дисциплинарное взыскание — строгий выговор от МО МВД России «Омутинский». Истица была категорически не согласна с решением начальства. В своём исковом заявлении она утверждала, что проверка проводилась формально, а руководство даже не пыталось объективно разобраться в ситуации.

- Из-за выговора ей полностью срезали премию за добросовестную службу. Постоянный стресс и переживания привели к тому, что она частично потеряла трудоспособность. Женщина требовала признать приказ незаконным, аннулировать результаты проверки и взыскать с отдела полиции компенсацию как за материальный ущерб (потерянные деньги), так и за моральный вред,- сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Суд установил вину истицы и признал действия руководства законными. В удовлетворении требований отказано в полном объеме.

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