Где набрать бесплатную воду: полный список из 46 точек подвоза воды в Тюмени на 3 августа.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП
В Тюмени опубликовали график работы 46 передвижных пунктов раздачи бесплатной воды на 3 августа. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Из-за проблем с качеством водопроводной воды, вызванных паводком, подвоз чистой питьевой воды организован в Калининском и Восточном округах областной столицы, а также в Тюменском районе (Боровский, Кулаково, Луговое).
Первые машины-водовозы начнут развозить воду уже в 10:00 утра по адресам:
- ул. Ямская, 118;
- ул. Восстания, 2;
- ул. Валерии Гнаровской, 12.
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