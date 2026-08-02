В Тюмени вспыхнул автомобиль возле жилого дома на Ямской

Пожар был виден далеко за домами Фото: Анна Горлач. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени вечером 2 августа случилось ЧП: загорелся автомобиль. Всё произошло около 21:00 возле дома № 96 на улице Ямской.

В настоящее время пожар потушен

Тревогу подняли местные жители: люди услышали громкие хлопки — очевидцы насчитали их четыре. Пламя поднялось ввысь до 3 этажа, изрядно напугав жителей дома, возле которого и был припаркован автомобиль.

На место оперативно прибыли пожарные, однако спасти автомобиль не удалось. Также на месте работали сотрудники полиции. Обстоятельства пожара придется выяснить.