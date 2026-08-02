Тюменский врач объяснила родителям, почему нельзя сбивать детям температуру аспирином и парацетамолом одновременно

Аспирин истощает защитные запасы белка в печени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Очень часто, когда у ребенка поднимается температура, родители одновременно дают детям таблетку аспирина, она же ацетилсалициловая кислота, и парацетамола. Врач-педиатр тюменской поликлиники №12 Мария Мелкова предупреждает, что тем самым родители подвергают ребенка смертельной опасности и вот почему. которой родители подвергают детей, пытаясь сбить высокую температуру Сочетание этих двух препаратов не усиливает жаропонижающий эффект, но зато наносит мощный токсический удар по внутренним органам вплоть до некроза тканей.

Аспирин истощает защитные запасы белка в печени. Если с ним сразу дать парацетамол, то последний перестает быть лекарством. Парацетамол превращается в мощнейший токсичный метаболит NAPQI. Оба препарата сильно усиливают токсичность друг друга и поражает органы.

Помните, погибшие клетки печени и почек практически не восстанавливаются, что делает поражение фатальным. При температуре выше 38 градусов стоит дать обычный парацетамол, ну или аспирин, но только не вместе, напоминает tmn.aif.ru.