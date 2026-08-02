Ветеринар Лисичкина рассказала тюменцам, как поза кошки может заявлять о скрытой болезни

Если ваш любимец вдруг перестал вылизываться, это вовсе не значит, что он теперь считает себя чистым Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Скрытые болезни у кошек могут проявляться вовсе не в плохом самочувсвтии питомцев, а в их настроии и необычных позах.

Так, ветеринар Лидия Лисичкина назвала несколько неочевидных признаков, которые должны насторожить владельца усатого-полосатого. Здесь важно заметить изменения привычек груминга до специфических поз, которые принимает кошка, пытаясь скрыть боль.

Если ваш любимец вдруг перестал вылизываться, это вовсе не значит, что он теперь считает себя чистым. Скорее всего, у животного появился дискомфорт во время выполнения этой процедуры. Если же хвостатый вдруг стал слишком часто вылизываться – это тоже сигнал. Кошка обычно до залысин вылизывает больное место, будь то сустав или живот.

Поза «сфинкса» с поджатыми лапами и прищуренными глазами также должна насторожить владельца кошки - это классический индикатор того, что питомец испытывает мучения, уточняет «Мегатюмень».